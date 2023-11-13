Mücahid Kassam Tugayları'ndan siyoniste darbe üstüne darbe!
Hamas'ın silahlı kanadı mücahid Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına devam ediyor.
Mücahid Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde kara harekatına devam eden İsrail güçlerine karşı ümmetin izzetini ayakta tutuyor.
Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten katil İsrail birliklerine ait tanklara düzenlenen roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.
Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği açıklandı.
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