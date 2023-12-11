Mücahid Kassam Tugayları yakın mesafe operasyonların görüntüsünü paylaştı!
Gazze'de 7 Ekim'den beri süren siyonist işgale karşı mücahid Kassam Tugayları'nın direnişi de devam ediyor.
Kassam Tugayları karada siyonist İsrail'e karşı amansız bir mücadele verirken, yeni bir operasyon görüntüsü paylaşıldı.
Videoda, mücahidlerin yakın mesafeden gerçekleştirdiği operasyonlarında siyonistlerin tanklarının vurulduğu aldığı anlar yer aldı.
İSLAM
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