Mücahid Kassam siyonistlere göz açtırmıyor! 2 askeri tırı bırakıp kaçtılar
Filistin topraklarındaki direnişini sürdüren mücahid Kassam Tugayları yeni bir operasyon görüntüsü paylaştı.
Gazze’nin Han Yunus bölgesinde işgalciler, Kassam Tugayları ile girdikleri çatışmadan sonra 2 askeri tırı bırakarak kaçtı.
Kassam Tugayları siyonistlerin bırakıp kaçtığı 2 askeri tırı ele geçirdi.
Mücahidler binalara dikilen bayrakları da indirdi.
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