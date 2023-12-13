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Gündem Mücahid Kassam siyonistlere göz açtırmıyor! 2 askeri tırı bırakıp kaçtılar
Gündem

Mücahid Kassam siyonistlere göz açtırmıyor! 2 askeri tırı bırakıp kaçtılar

Yeniakit Publisher
2023-12-13 23:11:00 - 2023-12-14 00:02:37

Filistin topraklarındaki direnişini sürdüren mücahid Kassam Tugayları yeni bir operasyon görüntüsü paylaştı.

Gazze’nin Han Yunus bölgesinde işgalciler, Kassam Tugayları ile girdikleri çatışmadan sonra 2 askeri tırı bırakarak kaçtı.

Kassam Tugayları siyonistlerin bırakıp kaçtığı 2 askeri tırı ele geçirdi.

Mücahidler binalara dikilen bayrakları da indirdi.

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