Mücahid Kassam rütbeli İsrail askerini böyle vurdu!
Mücahid Kassam Tugayları'nın siyonist İsrail askerlerine karşı mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Kassam Tugayları, 7 Ekim'den beri süren aralıksız saldırılara direnirken yeni görüntüler paylaştı.
Görüntülerde mücahidlerin yüksek rütbeli bir İsrail askerini infaz ettiği anlar yer aldı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler izlenme rekoru kırdı.
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