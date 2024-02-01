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Gündem Mücahid Kassam rütbeli İsrail askerini böyle vurdu!
Gündem

Mücahid Kassam rütbeli İsrail askerini böyle vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 20:54:00 - 2024-02-01 21:17:35

Mücahid Kassam Tugayları'nın siyonist İsrail askerlerine karşı mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Kassam Tugayları, 7 Ekim'den beri süren aralıksız saldırılara direnirken yeni görüntüler paylaştı.

Görüntülerde mücahidlerin yüksek rütbeli bir İsrail askerini infaz ettiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler izlenme rekoru kırdı.

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