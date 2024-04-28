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Dünya Mücahid Kassam duyurdu: Gazze'nin güneyindeki komuta karargahını vurduk!
Dünya

Mücahid Kassam duyurdu: Gazze'nin güneyindeki komuta karargahını vurduk!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 22:56:00 - 2024-04-28 22:58:59

Kassam Tugayları, İsrail işgali altındaki Gazze'nin güneyinde bulunan siyonist komuta karargahını vurdu.

Açıklama mücahid Kassam'ın Telegram hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Gazze şehrinin güneyinde 'Netzarim' eksenindeki düşman komuta karargahını ağır kalibreli havan toplarıyla bombaladık" denildi.

Saldırıya uğrayan İsrail ordusunun çok sayıda yaralı askeri ve subayı, helikopterlerle Gazze Şeridi'nden çeşitli hastanelere nakledildi.

O anlara ait görüntüler de servis edildi.

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