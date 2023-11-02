Mücahid Ebu Ubeyde: Netenyahu kendi halkını kandırıyor!
Siyonist katillerin korkulu rüyası Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.
"İşgal ordusunun kayıpları, açıklanandan çok daha fazla." diyen Ebu Ubeyde, "Netanyahu kendi halkını kandırıyor." ifadesini kullandı.
Kassam Tugayları'nın bugünkü başarısı hakkında bilgilendirme yapan Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz sadece bugün 6 tankı ve askerleri taşıyan 2 zırhlı aracı havaya uçurdu." dedi.
Ebu Ubeyde, sözlerinin devamında katil İsrail ordusuna meydan okudu:
Övündüğünüz zırhlı araçlarınız daha Gazze’ye ilk adımınızda imha edildi. Daha fazla askeriniz siyah torbalarla evlerine dönecek. Binlerce insanımızın şehadetinden duyduğumuz acı, cesaretimizi ve şiddetimizi artıracaktır.
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