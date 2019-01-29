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"Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"

- Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel:"Biz bu ligdeyiz ve mücadelemizi veriyoruz. Sonuna kadar da vereceğiz. Karabük'te tarih bizi de yazacak, bu takımı bu hale düşürenleri, ayağından çekenleri de"

29 Ocak 2019 Salı 15:41
"Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, "Biz bu ligdeyiz ve mücadelemizi veriyoruz. Sonuna kadar da vereceğiz. Karabük'te tarih bizi de yazacak, bu takımı bu hale düşürenleri, ayağından çekenleri de." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 8 kişi tamamladıkları ve 2-0 yenildikleri Hatayspor maçında "en büyük rakipleri"nin hakemler olduğunu savundu.

Maçlara altyapı oyuncularıyla çıktıklarını aktaran Yüksel, "Karabükspor olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemize birçok milli oyuncu kazandırmış bu köklü kulübümüzün yok olmaması için canla başla mücadele ediyoruz. Ancak hep bir engel. Adeta birileri Karabükspor'un ayağından yakalamış, aşağıya çekiyor. İnanın hakem hataları olmasa dün oynadığımız Hatayspor maçı çok farklı biterdi. Hakemlerimiz tercih haklarını hep rakip takımlar için kullanıyor. Hatayspor'un buna ihtiyacı yok ama neden bu kadar yok sayılıyoruz anlamış değilim." diye konuştu.

Mehmet Yüksel, haklarının yenildiğini savunarak, "Biz bu ligdeyiz ve mücadelemizi veriyoruz. Sonuna kadar da vereceğiz. Karabük'te tarih bizi de yazacak, bu takımı bu hale düşürenleri, ayağından çekenleri de. Onlar da bu kentte hep anılacak biz de. Kardemir Karabükspor'a destek olmuyorsunuz, bari rahat bırakın. Bırakın ki bu gençler mücadelesini versin." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:41
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