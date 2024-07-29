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Spor “Mücadelemiz asla sona ermeyecek!” Fenerbahçe'den TFF'ye sert gönderme
Spor

“Mücadelemiz asla sona ermeyecek!” Fenerbahçe'den TFF'ye sert gönderme

Yeniakit Publisher
2024-07-29 14:48:00 -
"Mücadelemiz asla sona ermeyecek!" Fenerbahçe'den TFF'ye sert gönderme

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na önemli göndermelerde bulunuldu.

Sarı Lacivertlilerin Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda sportif başarı ve adalet vurgusu yapıldı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantı, açılış konuşmasıyla başladı ve ardından yönetim kurulu faaliyet raporu görüşüldü.

Burak Kızılhan, faaliyet raporunu sunarken şube sorumlularına da söz verdi. Bilgi paylaşımının ardından tekrar kürsüye çıkan Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının üzerinden 13 yıl geçti. Bu karanlık yapıya karşı tavrımız nettir ve mücadelemiz asla sona ermeyecek" dedi.

HACIOSMANOĞLU'NA SESLENDİ

Kızılhan, TFF seçimli genel kurulunun gerçekleştirildiğini belirterek, "Yeni federasyondan tek beklentimiz, Türk futbolunun geleceğini düşünerek adil yaklaşımlarla tüm takımlara eşit mesafede durmasıdır," şeklinde konuştu.

Yeni sezonla ilgili umutlarını dile getiren Kızılhan, "Yapılan haksızlıklar, tüm Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti. RAMS Park'ta galip gelen takıma minnettarız. Mourinho liderliğinde bu sezonun Fenerbahçe için büyük başarılara sahne olacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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"EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ"

Başkan Ali Koç'un Bodrum'daki demeçlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayan Kızılhan, "Fenerbahçe bir ve beraber olursa tüm zorlukları aşacak güce sahiptir. Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulübüdür. Farklı branşlarda aktiviteleriyle zirveye oynuyor" dedi. Rakipler değişse de, Fenerbahçe'nin isminin her zaman yüksekte kalacağını belirtti.

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