Mücadelede son cephe küresel tefeciler

HAKKI BİLİR İSTANBUL

19 yıllık AK Parti iktidarları, ülkemizdeki her türlü vesayeti sonlandırarak Türk demokrasisine ve tam bağımsızlık idealimize eşsiz bir katkı sundu. Önce bürokratik, sonra askeri vesayeti sonlandıran Başkan Erdoğan, iktidarları sivil irade üzerindeki hiçbir baskıya müsaade etmedi. Demokrasimizi sağlam temeller üzerine kuran Erdoğan, devlet içerisine sızmış FETÖ’cü ve marjinal sol artıkları bir bir ayıkladı. Savunma sanayimizi millileştiren Erdoğan, güçlü askeri yapımız sayesinde dünyayı konsolide eden 5 ülkeye kafa tutarak mazlum milletlerin umut ışığı oldu. Son dönemde ise küresel tefecilerin faiz tahakkümüne son vermek için seri adımlar atan Erdoğan, 2023’e giderken ülkemizi her alanda tam bağımsız bir hale getirmek için spekülatörlere karşı çetin bir mücadele vermeye başladı.

Finansal vesayeti de bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, “AK Parti iktidara geldiğinde en temel sorunlardan biri vesayetti. Atanmışlar, seçilmişlerin üzerinde konumlandırılıyordu. Bütün makro politikalar atanmışlar üzerinden gerçekleşiyordu. Adım adım bu vesayetler bitirildi. Küresel siyasi sisteme rağmen Erdoğan’ın önderliğinde bunu başardık. Şu an bir tek kıramadığımız ve zaman zaman operasyon yediğimiz ekonomik vesayet kaldı. Bunu da bitirmek için ekonomik bağımsızlığımızı da kazanmak için yeni bir yola girdik. Devletimize güvenelim, tarihi bir sıçrama eşiğindeyiz. Lakin başaracağız” dedi. Güçlü bir ekonomik alt yapımızın olduğunu kaydeden Oğan, “Türkiye ne zaman enflasyonu düşürse, hep operasyon yemiştir. Bütün bu operasyonlara rağmen Türkiye dik duruyor. Türkiye’de enflasyonun büyümesi için hiçbir reel sebep yok. Kur üzerinden bir operasyon yapılıyor. Türkiye bütün bu küresel sistemin dayatmasını, yeni bir yapılanmaya girerek kırmak istiyor. Devletimize ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a güvenelim” şeklinde konuştu.

Dik durursak biz kazanacağız

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Toplum Bilimci Prof. Dr. Ahmet Akın, “Türkiye bir dönem vesayetin altındaydı. Dönemsel olarak etkileri kırıldı. Erdoğan şimdi ekonomik vesayeti bitirmek için harekete geçti. Dizginlenemez Türkiye’yi gören küresel tefeciler ile Erdoğan arasında büyük bir mücadele var. Mandacıların ve emperyalistlerin dediği mi olacak yoksa misak-ı millicilerin mi dediği olacak bunu bizim kararlılığımız gösterecek. Bütün farklılıklarımıza rağmen vatan paydasında buluşursak, ekonomik vesayetin de sonu çok kısa süre içerisinde gelecektir” dedi. Ülkenin demokratik olgunluğa eriştiğini kaydeden Akın, “Zaman zaman jüristokrasi kendini gösterse de vesayet artık son bulmuştur. Darbe ile Türkiye’yi engellemeyeceklerini bilenler son çare ekonomik olarak bir baskı ortamı oluşturmak ve Türkiye’yi kazanımlarından vazgeçirmek istiyorlar. Türkiye büyük bir yol ayrımında. Kararlı durursak başarırız” şeklinde konuştu.