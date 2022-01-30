Mücadele sağlık çalışanlarının refahı ve huzuru İçin

YENİ AKİT / ANKARA

Ankara Üniversiteler Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Doğan ve Barutcu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Üniversiteler Şubesi’nin İl Divan Toplantısı Yapıldı

Genel Başkan Yardımcısı Doğan konuşmasında, mücadelenin sağlık çalışanlarının refahı ve huzuru için olduğunu belirterek, “Sağlık-Sen’in üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekten geri durmadı. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklı taleplerinin karşılanması ve sorunlarının çözüme kavuşması için çalıştık. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerİ başlamadan aylar öncesinden hazırlıklara başladık. Taleplerimizi belirledik ve bunları sadece belirlemekle, istemekle kalmadık, alt yapısını, hukuki dayanağını, gerekçelerini hazırlayarak profesyonel bir şekilde masada yerimizi aldık. Bu çalışmalar sayesinde önemli kazanımların altına imza attık. Kazanımların değersizleştirilmemesi için temsilcilerimize ve teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Bu kazanımları sahada anlatacağız ve emeğimizin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

“Gidecek çok yolumuz var”

Genel Başkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Daha gidecek çok yolumuz var, daha yapılacak çok işimiz var. Hizmetli kadrosunda görev yapanların memur kadrosuna atanması, döner sermaye sistemindeki adaletsizlik, istihdam yetersizliğinden kaynaklı aşırı iş yükü, üniversite hastanelerinde yaşanan ekonomik ve özlük sorunlar gibi birçok sorun ve talebin çözülmesi için mesai harcıyoruz. Haklı taleplerimiz çözüme kavuşana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız, ne söylenmesi gerekiyorsa onu sakınmadan, çekinmeden, yutkunmadan dile getireceğiz. Bizim mücadelemizi sağlık çalışanlarının refahı ve huzuru içindir.”