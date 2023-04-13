'Mübarek Serdar' meğer hiç de mübarek değilmiş! Bakın ne yaparken yakalandı

Çanakkale'de yaşayan ve sosyal medyada 'Mübarek Serdar' olarak nam salan Serdar K.'nın sosyal medyadaki uyuşturucu karşıtlığının yalan olduğu, aslında bir uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı. Onu 'Mübarek Serdar' olarak tanıyanlar şok oldu.

Çanakkale'de polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda il merkezinin yanı sıra Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri, Geyikli beldesi ile İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonda kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin adet uyuşturucu hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin, mağdurlardan tehdit ve şantajla nitelikli yağma suçu işledikleri de tespit edildi. Mübarek Serdar ve diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor...