Muazzez Ersoy: Saygıdeğer reisimizin dediği gibi, bu havalimanı değil...

İstanbul'un yeni havalimanı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Söz konusu açılışa sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"Adeta bir anıt"

Törene katılan isimlerden şarkıcı Muazzez Ersoy, İstanbul Havalimanı'nı muhteşem bulduğunu anlatarak, "Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer. Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.