Muazzez Ersoy, laikçileri çıldırtacak! Bunu duyunca deliye dönecekler

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, şarkıcı Nükhet Duru'nun başlattığı 'tayt' polemiğine dahil oldu.

Ersoy, ''Nükhet Duru, sokakta tayt giyilmesine karşı olduğunu söyledi. Sizce de öyle mi?'' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Ersoy, ''Nükhet Duru, 'Vücudunuzu düşünün, ona göre giyinin' dedi. Ben de tayt giyiyorum ama 36 beden olmama rağmen üzerimde tunik oluyor. Kadın haklı! Sokakta gördüğümüz taytlar, evde çoluğun çocuğun, annenin babanın yanında bile giyilmez!'' ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru ne demişti?

Kadınların tayt giymesinden rahatsız olduğunu belirten Nükhet Duru "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim" ifadelerini kullanmıştı.