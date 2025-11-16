  • İSTANBUL
Aktüel Muazzez Abacı'ya veda: AKM’de tören düzenlendi
Muazzez Abacı'ya veda: AKM’de tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD’de hayatını kaybeden sanatçı Muazzez Abacı için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törende, Abacı’nın Türk müziğine damga vuran güçlü sesi, zarafeti ve yorumuyla gönüllerde yer edinen bir “Halkın Sanatçısı” olduğu vurgulandı.

Bakan Ersoy konuşmasında, Abacı’nın “müziğimizin altın sayfalarına adını yazdırmış eşsiz bir sanatçı” olduğunu belirterek “Gerçek sanatçılar gönüllerde ilelebet yaşar” dedi.

Sanatçının vefat gününün aynı zamanda doğum günü olması ise törende duygu dolu anlara neden oldu.

Abacı, 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

