Muaythai Milli Takımı Dünya Üçüncüsü Oldu Tayland’da yapılan Muaythai Dünya Şampiyonası’na katılan Türkiye Muaythai Milli Takımı 102 ülke arasından üçüncü oldu.

Tayland’da yapılan Muaythai Dünya Şampiyonası’na katılan Türkiye Muaythai Milli Takımı 102 ülke arasından üçüncü oldu.

Tayland’da yapılan ve 102 ülke sporcularının katıldığı Muaythai Dünya Şampiyonası’nda Büyükler Teknik Kurulu Başkanlığı’nı yapan Göksel Cingöz, Dünya Üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Cingöz, "Büyükler Teknik Kurul Başkanlığını yaptığım Milli Takım 102 ülke arasında üçüncü olmuştur" dedi.

Cingöz, şampiyonaya katıla Milli Takım sporcularından Bediha Taçyıldız ve Buğra Erdoğan’ın da şampiyon olduklarını ifade ederek, "Bediha Taçyıldız ve Bugra Erdoğan’na İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettikleri için tüm içtenliğimle sevgilerimi sunuyorum" ifadesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.