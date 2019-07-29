Muaythai Milli Takımı dünya üçüncüsü
- Türkiye, Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamladı29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:06
ANKARA (AA) - Türkiye Muaythai Milli Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların kazandığı 9 madalyayla dünya üçüncüsü oldu.
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'taki şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere 9 madalya elde etti.
Milli takım, şampiyonayı 102 ülke arasında üçüncü sırada tamamladı.
Şampiyonada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Altın madalya:
Erkekler +91 kilo: Buğra Erdoğan
Kadınlar 67 kilo: Bediha Taçyıldız
Gümüş madalya:
Erkekler 60 kilo: Sercan Koç
Kadınlar 75 kilo: Rabia Akdeniz
Bronz madalya:
Erkekler 48 kilo: Zübeyir Barın
Erkekler 67 kilo: Erdem Dinçer
Kadınlar 48 kilo: Gülistan Turan
Kadınlar 51 kilo: Funda Alkayış
Kadınlar +75 kilo: Mensure Karadayı
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