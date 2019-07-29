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Muaythai Milli Takımı dünya üçüncüsü

- Türkiye, Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamladı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:06
Muaythai Milli Takımı dünya üçüncüsü

ANKARA (AA) - Türkiye Muaythai Milli Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların kazandığı 9 madalyayla dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'taki şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere 9 madalya elde etti.

Milli takım, şampiyonayı 102 ülke arasında üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Altın madalya:

Erkekler +91 kilo: Buğra Erdoğan

Kadınlar 67 kilo: Bediha Taçyıldız


Gümüş madalya:

Erkekler 60 kilo: Sercan Koç

Kadınlar 75 kilo: Rabia Akdeniz


Bronz madalya:

Erkekler 48 kilo: Zübeyir Barın

Erkekler 67 kilo: Erdem Dinçer

Kadınlar 48 kilo: Gülistan Turan

Kadınlar 51 kilo: Funda Alkayış

Kadınlar +75 kilo: Mensure Karadayı

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:06
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  4. Türkiye Muaythai Federasyonu

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