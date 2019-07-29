Muaythai Milli Takımı dünya üçüncüsü - Türkiye, Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamladı



ANKARA (AA) - Türkiye Muaythai Milli Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların kazandığı 9 madalyayla dünya üçüncüsü oldu. Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'taki şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere 9 madalya elde etti. Milli takım, şampiyonayı 102 ülke arasında üçüncü sırada tamamladı. Şampiyonada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle: Altın madalya: Erkekler +91 kilo: Buğra Erdoğan Kadınlar 67 kilo: Bediha Taçyıldız

Gümüş madalya: Erkekler 60 kilo: Sercan Koç Kadınlar 75 kilo: Rabia Akdeniz

Bronz madalya: Erkekler 48 kilo: Zübeyir Barın Erkekler 67 kilo: Erdem Dinçer Kadınlar 48 kilo: Gülistan Turan Kadınlar 51 kilo: Funda Alkayış Kadınlar +75 kilo: Mensure Karadayı

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