MTV'de ilk taksit bu ay başlıyor! Tıkla, ne kadar ödeyeceğini öğren

Yeni yılda MTV yüzde 122,9 yerine 61,5 oranında artırıldı. Bu artışla birlikte en düşük MTV 219 TL'ye çıkarken ödenecek en yüksek MTV oranı ise 101.153 TL'ye çıktı. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?