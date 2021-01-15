İnternetten MTV öde | 1 Ocak 2021 itibariyle bazı vergi ve harçlara yüzde 9,11 oranında zam yapıldı. Araç sahipleri kaç lira MTV ödeyeceklerini, MTV 1. taksit ödemesinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. MTV nereden ödenir?

MTV ne kadar 2021 | MTV hesaplama ekranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

Vatandaşlar MTV 1. taksit ödemelerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. MTV 1. taksit ödemeleri 1 Ocak’ta başlayıp 31 Ocak 2021’de sona erecek. MTV ikinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak.

MTV nasıl nereden ödenir?

Motorlu taşıtlar vergisini anlaşmalı bankalar, PTT, vergi daireleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ödeyebilirsiniz.

MTV ÖDEME VE HESAPLAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ