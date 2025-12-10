MTV borç sorgulama | 2026 MTV ne kadar?

Yılın son günlerine yaklaşılırken Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Araç sahipleri hem mevcut borçlarını görüntülemek hem de 2026 MTV tutarlarını öğrenmek için yoğun şekilde bilgi arıyor. Peki, MTV nasıl sorgulanır?

MTV ödemeleri ve yeniden değerleme oranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Yeni dönem öncesinde tutarların güncellenmesi, araç sahiplerinin sorgulamalara yönelmesine neden olurken, bu yıl yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yüzde 25,49 olarak açıklandı. Böylece 2026 yılında uygulanacak MTV tutarlarının da bu oranda artacağı kesinleşmiş oldu.

2026 MTV tutarları nasıl oluşuyor?

MTV; aracın tescil yılı, motor silindir hacmi ve yaşına göre belirleniyor. 2018 sonrası tescil edilen araçlarda ayrıca matrah kriteri de hesaplamaya dahil ediliyor. Bu kapsamda hem 01 Ocak 2018 öncesi hem de sonrası araçlar için 2026 yılına ait güncel MTV tutarları belirlenmiş durumda.

01 Ocak 2018 öncesi tescilli araçlarda 2026 MTV tutarları

Yeni tarifeye göre 1-3 yaş aralığındaki araçlarda 0-1300 cc motor hacmine sahip olanlar için tutar 6 bin 66,19 TL olarak belirlendi. Aynı yaş grubunda 1301-1600 cc araçların MTV’si 10 bin 567,51 TL, 1601-1800 cc araçların 18 bin 679,19 TL ve 1801-2000 cc araçların 29 bin 432,42 TL oldu.

4-6 yaş grubunda 0-1300 cc araçların MTV’si 4 bin 231,52 TL, 1301-1600 cc araçların 7 bin 923,44 TL, 1601-1800 cc araçların 14 bin 589,47 TL ve 1801-2000 cc araçların 22 bin 659,73 TL olarak hesaplandı.

7-11 yaş araçlarda ise 0-1300 cc için MTV tutarı 2 bin 361,72 TL, 1301-1600 cc araçlar için 4 bin 594,19 TL, 1601-1800 cc araçlar için 8 bin 593,56 TL, 1801-2000 cc araçlar için ise 13 bin 318,25 TL olarak açıklandı.

01 Ocak 2018 sonrası tescilli araçlarda 2026 MTV tutarları

Yeni sistemde 0-1300 cc motor hacmine sahip 1-3 yaş araçlarda matrahı 259 bin 900 TL’yi aşmayanların MTV’si 6 bin 66,19 TL olarak belirlendi. Matrah aralığının 259 bin 900 ile 455 bin 300 TL arasında olması durumunda MTV tutarı 6 bin 667,28 TL, daha yüksek matraha sahip araçlarda ise 7 bin 282,18 TL oldu.

1301-1600 cc grupta matrahı 259 bin 900 TL’nin altında kalan araçlar için MTV 10 bin 567,51 TL olarak açıklandı. Orta aralıkta bulunanlara 11 bin 629,16 TL, yüksek matrahlı araçlara ise 12 bin 689,55 TL uygulanacak.

1601-1800 cc aralığında matrahı 651 bin 700 TL’ye kadar olan araçlar 20 bin 542,71 TL, bu sınırı aşan araçlar 22 bin 420,04 TL MTV ödeyecek.

1801-2000 cc motor hacmindeki araçlarda matrahı 651 bin 700 TL’yi aşmayanların MTV’si 32 bin 366,38 TL, bu değerin üzerindeki matraha sahip araçların MTV’si 35 bin 315,40 TL olarak duyuruldu.

MTV borcu nasıl sorgulanır?

Araç sahipleri mevcut MTV borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital hizmet ekranı üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. Sorgulama ve ödeme işlemleri, “dijital.gib.gov.tr/hizliOdemeler/MTVTPCOdeme” web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Araç bilgilerini giren kullanıcılar, güncel borçlarını ve ödeme seçeneklerini hızlı şekilde görüntüleyebiliyor.