Piramitler ile ilgili yeni iddia!

Araştırmaya göre piramidin içindeki koridorlar ve boşluklar, ritüel amaçlı geçitler değil; entegre bir kaldırma mekanizmasının parçalarıydı. Bu boşlukların açıları, taş rampaların pürüzsüz yüzeyleri ve iç geometrisi, büyük karşı ağırlıkların belirli bir düzen içinde hareket etmesine uygun. Bu hareket, ağır blokları yukarı çekebilecek büyüklükte bir çekme kuvveti üretiyor; tıpkı makaralı bir sistemde yük ile karşı ağırlığın dengesi gibi. Piramidin ortasındaki küçük boş odanın ise halatların üzerinden geçirildiği taş ya da ahşap millerin bulunduğu bir istasyon olarak kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Tüm sistem piramidin içinde çalışıyor; inşa ilerledikçe geçici elemanlar kaldırılıyor ve yapı dışarı doğru büyüyor. Böylece devasa dış rampalara ihtiyaç ortadan kalkıyor.