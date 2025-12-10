Haber Merkezi Giriş Tarihi: Piramitler ile ilgili yeni iddia!
Keops Piramidi’nin nasıl inşa edildiğine dair tartışmalara, NPJ Heritage Science’te yayımlanan yeni bir araştırma farklı bir boyut kazandırdı. Araştırmacı Simon Andreas Schuering, piramidin devasa bloklarının binlerce işçi tarafından dış rampalar üzerinden çekildiği geleneksel model yerine, piramidin içerisine kurulmuş mekanik bir kaldırma sistemiyle –karşı ağırlıklar ve taş makaralar kullanılarak– içeriden dışarıya doğru inşa edildiğini öne sürüyor. Bu teori, yüzyıllardır yanıtlanamayan temel sorulara yeni açıklamalar getiriyor: • 60 tonluk bloklar nasıl bu kadar yüksek noktalara taşındı? • Eğer dış rampalar kullanıldıysa, neden hiçbir kalıntı günümüze ulaşmadı? • Böylesine büyük bir projenin kısa bir sürede sabit bir hızla ilerlemesi nasıl mümkün oldu?