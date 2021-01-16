MTV son ödeme tarihi | 2021 yılının gelmesiyle birlikte araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ne zaman nasıl ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, MTV ne kadar oldu 2021

Kimler MTV öder?

Adlarına trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödemesi gerekiyor.

MTV borç ödeme süresi ne zaman bitiyor?

Her yıl MTV iki taksit olarak ödeniyor. MTV 1. taksiti 1-31 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksiti ise 1-31 Temmuz 2021 tarihlerinde ödenmek zorunda. MTV ödemelerine 2021 yılı itibariyle yüzde 9,11 oranında zam yapıldı.

MTV 2021 ne kadar oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

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MTV borcu yapılandırma nasıl yapılır?

MTV borcu yapılandırma ekranı |31 Ağustos 2020'den önce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları, 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla yapılandırılabiliyor.

MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, MTV'ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammının tahsilinden vazgeçiliyor.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak için 1 Şubat 2021 günü sonuna kadar, İnteraktif Vergi Dairesinden çevrim içi olarak başvuru yapılabilecek. Vergi daireleri yanında, il veya ilçedeki MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerine/mal müdürlüğüne de şahsen başvuru imkanı bulunuyor.

Birden fazla aracı olanların, her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapması önem taşıyor. Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkan verilecek.

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

Borcun peşin ödenmesi halinde bir katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Ödemelerin ise 1 Mart 2021'e kadar yapılması gerekiyor.

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