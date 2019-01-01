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MTV artış oranı yeniden belirlendi

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

01 Ocak 2019 Salı 11:55
MTV artış oranı yeniden belirlendi

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, 30 Kasım 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019’da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu. Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:55
  1. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV
  2. Cumhurbaşkanı kararı
  3. Resmi Gazete
  4. 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  5. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

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