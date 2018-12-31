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MTV artış oranı yeniden belirlendi

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 oldu. Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:44
MTV artış oranı yeniden belirlendi

ANKARA (AA) - Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 Kasım 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019'da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.

Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:44
  1. Cumhurbaşkanlığı Kararı
  2. Motorlu Taşıtlar Vergisi
  3. Resmi Gazete

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