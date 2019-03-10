MTSO’dan iş dünyasına ‘Tarihi teşvikten yararlanın’ çağrısı

‘İstihdam Seferberliği 2019’ programında uygulanacak olan teşvik ve desteklerin anlatıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Bu tarihi teşvikten yararlanın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir istihdam seferberliği başlatılması çağrısı kapsamında ‘Burası Türkiye, burada iş var’ sloganıyla hayata geçirilen ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programında uygulanacak olan yeni istihdam teşvik ve destekler Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla Manisa iş dünyasına anlatıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası’nda TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Ahmet Meşeli ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programı çerçevesinde uygulanacak olan teşvik ve destekler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Oda Başkanları ve Manisa iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladı. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla ’Burası Türkiye burada iş var’ sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün. Aklınıza takılan bir konu olursa, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na ulaşmanız mümkün." dedi.







"Muhasebecilere de büyük görev düşüyor"

Teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verirse yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak.Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz. Sizleri Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.







‘İstihdam Seferberliğinde Manisa yüzünün akıyla çıkacak’

Manisa Valisi Ahmet Deniz de yaptığı konuşmada, 2017 yılı içerisinde başlatılan İstihdam Seferberliğinde Manisa’daki 25 bin kişilik istihdamın 46 bin olarak gerçekleştiğini ve bunun da Manisa’ya yakıştığını dile getirdi. Bu yıl da 21 Ocak’ta yeniden başlatılan İstihdam Seferberliğinde Manisa’nın en iyi iller arasında yer alacağına inandığını ifade eden Vali Deniz, “Bu şehrin bir potansiyeli var ve her alanda üretme kültürü olan bir şehir. Tarımda üretiyor, sanayide üretiyor. Teknolojik yatırım ve katma değer üretmeye yatkın bir şehir. Biz istediğimiz zaman yapamayacağımız bir şey yok, fırsatları değerlendirmek lazım. Çok ciddi teşvikler ve destekler var. Geçen yıl 168 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bahsediyoruz. İhracata yönelik, katma değeri yüksek ürünler üreterek, inovasyon kültürünü geliştirerek hep beraber yapacağız. Dünyanın en güzel işi aş vermektir, iş vermektir. Hem üreteceğiz hem kazanacağız, ama bunu istihdamla da taçlandıracağız. Manisa inşallah bu seferberlikten de yine yüzünün akıyla çıkacak. Bize düşen, özellikle nitelikli eğitim alanında eksikliğimizi çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Meslek Liselerimiz ile ilgili yoğun bir çalışma içerisine girdik. Okul müdürlerimiz ile toplantı yaptık. Okul ziyaretleri yapıyorum. Oda başkanlarımızla ne yapabilirizi görüşüyoruz. Manisa birçok konuda örnek bir şehir. Bunu da hep beraber başaracağız” dedi.







Sorular cevaplandırıldı

Konuşmaların ardından TOBB Manisa İl TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın’ın moderatörlüğünde Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Ahmet Meşeli ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programı çerçevesinde uygulanacak olan teşvik ve destekler hakkında detaylı bilgiler verirken, katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdılar.Toplantının sonunda ise Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Manisa İl TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ve Manisa Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Ahmet Meşeli’ye günün anısına plaket takdiminde bulundu.