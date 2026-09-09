MTSO’da Sadıkoğlu yeni dönem hedeflerini açıkladı!

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) seçim takvimi yaklaşırken Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yeni dönem için yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Malatya’nın sadece ayağa kalkmasını değil, daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmasını hedeflediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, "İlk göreve seçildiğimiz günden bugüne hedeflediğimiz projelerimizin birçoğunu pandemi ve depremin etkisiyle hayata geçiremedik. Hedeflerimizi yeni dönemde daha da büyüttük" mesajı verdi.

Göreve ilk seçildiği 2018 yılında yaklaşık 6 bin 500 olan üye sayısının bugün 13 bine yaklaştığını, 8 yıllık süreçte 317 eğitim, panel ve çalıştay düzenleyerek yaklaşık 16 bin kişiye ulaştıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, pandemi, 6 Şubat depremleri ve zirai don gibi şehrin ekonomisini doğrudan etkileyen kriz dönemlerinde üyelerin yanında olduklarını ifade etti.

“Deprem sonrası birçok alanda çalışmalar yürüttük”

Deprem sonrası finansmana erişimden mücbir sebep mücadelesine, ihracat desteklerinden mesleki eğitime kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Sadıkoğlu, yeni dönemde ise Malatya ekonomisinin yeniden toparlanmasının ötesinde, üretim ve ticaret kapasitesi daha yüksek bir şehir hedeflediklerini söyledi.

“13 bin üyemizin en güçlü temsilcisi olmayı sürdüreceğiz”

Yeni dönemin en önemli hedefinin, 13 bine yaklaşan Oda üyesinin güçlü şekilde temsil edilmeye devam edileceği olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, deprem nedeniyle işyerini kaybeden üyelerin tamamı yeni işyerlerine kavuşana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

"Bazen kavgacı başkan diyorlar. Bizim kavgamız şahsi meselemiz için değil, üyelerimizin sorunlarını dile getirmek ve çözüm bulmak içindir" diyen Başkan Sadıkoğlu, "En son üyemiz yeni işyerine geçene kadar onların sesi olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de 13 bin üyemizin en güçlü temsilcisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni bir paket için girişimlerde bulunacaklar

Yeni dönemin öncelikli başlıklarından birinin finansmana erişim olacağını vurgulayan Sadıkoğlu, uygun maliyetli finansman imkanlarının artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Geçmiş dönemde olduğu gibi Bankalar Birliği Başkanı ve banka genel müdürlerini Malatyalı iş insanlarıyla bir araya getirmeyi planladıklarını belirten Sadıkoğlu, KOSGEB aracılığıyla yeni bir faizsiz kredi paketi için de girişimlerde bulunduklarını ve paketin yakın zamanda açıklanmasını beklediklerini kaydetti.

Eşit sermaye ile şirket kuruldu

Malatya’nın yeniden inşa sürecinde yaşanan çimento tedariki ve maliyet sorunlarına çözüm üretmek amacıyla başlatılan çimento fabrikası projesinin de yeni dönemin önemli yatırımlarından biri olduğunu belirten Sadıkoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki MESTON ile Oda’nın eşit sermaye ile şirket kurduğunu söyledi.

ÇED ve hammadde fizibilite çalışmalarının devam ettiğini belirten Sadıkoğlu, fabrikanın kurulmasının ardından üyelerin de projeye ortak olabilmesi amacıyla hisse satışlarının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Model Fabrika hizmete alınacak

Yeni dönemin en önemli sanayi projelerinden biri olan Model Fabrika’nın hizmete alınacağını belirten Sadıkoğlu, binanın inşaatının tamamlandığını ve eğitim sınıfları, konferans ve toplantı salonları ile üretim sahasının Bakanlık standartlarına uygun hale getirildiğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından temin edilecek makine parkurunun beklendiğini söyleyen Sadıkoğlu, Model Fabrika’nın yalnızca Malatya’ya değil bölgeye hizmet vereceğini ve OSB’deki işletmelerin daha verimli, nitelikli ve katma değerli üretim yapmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni eğitim modelleri hayata geçirilecek

Yeniden inşa sürecindeki Malatya’nın ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine yönelik yeni bir eğitim modelinin de hayata geçirileceğini açıklayan Sadıkoğlu, kule vinç, bekoloder, ekskavatör ve forklift operatörlüğü ile elektrikli araç bakımı ve kaynak ustalığı gibi alanlarda simülatör eğitimleri verileceğini söyledi.

Simülatör makinelerinin hazır olduğunu belirten Sadıkoğlu, eğitimlerde gerçeğe en yakın senaryolarla uygulamalı bir eğitim modeli uygulanacağını, başvuruların Odaya yapılacağını ifade etti.

Malatya’ya lojistik merkez talebi

Ulaşım ve lojistiğin işletmelerin önemli girdi maliyetlerinden biri olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, Malatya’ya lojistik merkez kurulmasını yeni dönemin ana gündemlerinden biri olarak belirlediklerini söyledi.

Demiryolu ve karayolu ulaşım altyapısının yanı sıra lojistik merkez konusunda analizler gerçekleştireceklerini belirten Sadıkoğlu, gerekli girişimlerle Malatya’nın lojistik merkezine kavuşması için çalışacaklarını kaydetti.

Kayısı Çalışma Platformu kurulacak

Malatya ekonomisinin lokomotifi olan kayısının geleceği için üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçının aynı masa etrafında buluşturulacağı Kayısı Çalışma Platformu kurulacak.

Üretimden pazarlamaya, ihracattan markalaşmaya kadar sektörün tüm başlıklarının ortak akılla ele alınacağını belirten Sadıkoğlu, "Kayısı için birlikte çalışacağız, Malatya için birlikte kazanacağız" mesajını verdi.

“Malatya’nın ekonomik gücünü artıracağız”

Gıda toptancıları, mobilyacılar ve tekstil başta olmak üzere farklı sektörlerin bir arada faaliyet gösterebileceği modern ticaret siteleri oluşturulması hedefleniyor.

Sektörlerin ihtiyaçlarına uygun altyapıya sahip, ulaşımı kolay ve ticari hareketliliği artıracak alanlar için ilgili kurumlarla birlikte çalışacaklarını belirten Sadıkoğlu, "Sektörlerimizi bir araya getirecek, ticaretimizi büyütecek ve Malatya’nın ekonomik gücünü artıracağız" dedi.

KOBİ’lere kuluçka merkezleri oluşturulacak

Küçük ve orta ölçekli imalatçıların büyümesi için kuluçka merkezleri oluşturulacağını açıklayan Sadıkoğlu, bu merkezlerde firmalara üretim alanının yanı sıra teknoloji, danışmanlık, finansmana erişim, eğitim ve yeni pazar bağlantıları konusunda destek sağlanacağını söyledi.

UR-GE projeleri farklı sektörlere yayılacak

Üyelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla yürütülen URGE projelerine de yeni dönemde hız verilecek.

Deprem öncesinde tekstil sektöründe yürütülen UR-GE projesi kapsamında Malatyalı firmaların Rusya’ya götürüldüğünü ve önemli iş bağlantıları kurulduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın URGE projelerine sağladığı yüzde 75 oranındaki hibe desteğinden farklı sektörlerin de yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Fuar hedefleri açıklandı

Üyelerin ürün ve hizmetlerini sergileyebileceği, Malatya ve bölgeden yeni müşterilerle buluşabileceği sektör fuarları düzenlenecek. Sadıkoğlu, fuarları yalnızca ürünlerin sergilendiği alanlar olmaktan çıkararak yeni ticari bağlantıların kurulduğu iş platformlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni dönemde Malatyalı firmaların uluslararası pazarlara açılmasına yönelik yurt dışı fuar organizasyonlarına da ağırlık verilecek. Sektörlerin önde gelen uluslararası fuarlarına üyelerle birlikte katılım sağlanarak yeni pazarların keşfedilmesi, potansiyel müşterilerle buluşulması ve yeni iş bağlantıları kurulması hedefleniyor.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Merkezi kurulacak

Dijital ticaretin işletmeler açısından önemli bir fırsat haline geldiğini belirten Sadıkoğlu, Oda bünyesinde E-Ticaret Akademisi kurulacağını açıkladı.

İşletmelerin üretimden satışa, muhasebeden stok yönetimine ve pazarlamaya kadar birçok alanda dijital dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirten Sadıkoğlu, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Merkezi kuracaklarını söyledi.

Merkezde işletmelere eğitim, danışmanlık ve uygulama desteği sunularak yeni nesil teknolojilerin iş süreçlerinde daha etkin kullanılması sağlanacak.

Coğrafi İşaretli ürün sayısıyla ilgili hedef net

Oda tarafından Malatya Kayısısı, Malatya Kağıt Kebabı ve Malatya Peyniri olmak üzere 3 ürünün coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirildiğini belirten Sadıkoğlu, yeni dönemde bu sayıyı en az 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Turizm Platformu kurulacak

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren STK’ların da dahil olacağı Tarım Platformu ile sektörde faaliyet gösteren üyeler için yeni projeler geliştirilecek.

Benzer şekilde turizm sektöründe faaliyet gösteren STK ve firmaların katılımıyla Turizm Platformu kurulacak. Platform aracılığıyla turist sayısının artırılması, rehber eğitimleri düzenlenmesi ve turizm sektöründeki üyelerin ticari iş hacimlerinin büyütülmesi hedefleniyor.

Kadın girişimcilere destek

Yeni dönemde Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının da daha etkin hale getirileceğini belirten Sadıkoğlu, gençlerin ve kadınların iş dünyasında daha güçlü yer almaları için eğitim, mentorluk ve yeni iş bağlantıları konusunda daha kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

“Hedef Malatya’nın ekonomik geleceğini daha güçlü hale getirmek”

Yeni dönem projelerinin ortak hedefinin Malatya’nın ekonomik kapasitesini büyütmek olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; "Biz Malatya’nın sadece yeniden ayağa kalkmasını değil, daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmasını istiyoruz. İlk göreve seçildiğimizde hedeflediğimiz projelerimizin birçoğunu pandemi ve depremin etkisiyle hayata geçiremedik. Hedeflerimizi yeni dönemde daha da büyüttük. Daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, teknoloji kullanan, dünya pazarlarıyla daha güçlü bağlar kuran bir Malatya hedefliyoruz. Bunun için üretimden ihracata, finanstan lojistiğe, savunma sanayisinden yapay zekâya kadar geniş bir çalışma alanımız var. İlk iki dönemde güçlü bir temel oluşturduk. Üçüncü dönemde bu temelin üzerinde daha büyük bir ekonomik yapı inşa etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz makamı korumak değil, Malatya’nın ekonomik geleceğini daha güçlü hale getirmek."