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MTSO yönetiminden Arbel’e tebrik ziyareti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, beraberinde Meclis Başkanı Hamit İzol ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, ’İSO 500’ listesine giren Mersin’in köklü firması Arbel A.

25 Haziran 2019 Salı 11:28
MTSO yönetiminden Arbel’e tebrik ziyareti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, beraberinde Meclis Başkanı Hamit İzol ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, ’İSO 500’ listesine giren Mersin’in köklü firması Arbel A.Ş.’yi ederek Onursal Başkan Mahmut Arslan ve Kurucu Başkan Hasan Arslan’ı tebrik etti.


İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması’na göre, Mersin’den 8 firma ilk 500’e girmiş, aynı şirketler grubunda yer alan Arbel A.Ş. ile Durum Gıda ise Mersin’deki 8 firma arasında yerini almıştı.


Bu başarısından dolayı Arbel Grubu yöneticilerini tebrik eden MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, ülke ve kent ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim etti. Her şeyin Mersin için daha iyi olması anlamında herkesle el ele kol kola çalışacaklarını kaydeden Kızıltan, "Bizim kendimize güvenimiz tam. Doğru bildiğimiz yolda yılmadan gideceğiz. Başarılı insanlar için elimizden geleni yapar, elini sıkar ve tebrik ederiz. MTSO olarak başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.


Arbel A.Ş.’nin Onursal Başkanı Mahmut Arslan ise ziyaretten ötürü MTSO yönetimineteşekkür ederek, bunun kendilerine moral verdiğini söyledi. Arslan, bugüne kadaryapılmayan bu davranışın, bundan sonra da devam etmesini diledi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:28
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