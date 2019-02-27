MTOSB Başkanı Tekli, Türk heyetiyle İtalya’da incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile birlikte İtalya’da incelemelerde bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve OSBÜK Yönetim Kurulundan oluşan heyet; İtalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak ve karşılıklı tecrübe paylaşımı ile yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla İtalya’ya inceleme ziyareti düzenledi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığındaki heyette, komisyon üyesi milletvekilleri ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, MTOSB Başkanı Sabri Tekli’nin de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Programda, Milano Valiliği, Türkiye’nin yurt dışı yatırımı olan ve Mersin’de de fabrikaları bulunan Şişecam grubunun Flat Glass Italy Fabrikası, Bergamo’da bulunan Teknoloji, Bilim ve Inovasyon Merkezi Technopark Kilometro Rosso, Milano Ticaret Odası, Assolombarda Confindustria Sanayi Odası, Turate Sanayi Bölgesinde F-35 uçak parçaları üreten AEREA Savunma Sanayi Fabrikası, Limbiate’de dünyada ilk 3’te yer alan cıvata, vida ve çeşitli mekanik bileşenlerin makinelerinin üretimini yapan SACMA Fabrikası ziyaret edildi.

Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz ev sahipliğinde ise İtalya’da yerleşik Türk iş insanları, Türk-İtalyan sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile görüşmeler yapıldı.

Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın da ziyaret edildiği programda, İtalyan Ticaret Ajansı (ICE) İtalya Temsilciler Meclisi Çevre, Bayındırlık ve Kamusal İşler Komisyonu, Yurtdışındaki İtalyan Şirketleri Topluluğu (SIMEST) ile İtalyan İhracat Kredi Kurumu (SACE) temsilcileri ile de çeşitli toplantılar gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Tekli, “Bu tür görüşmeler ülkemiz ve kentimiz adına büyük önem taşıyor. Gittiğimiz yerlerde edindiğimiz bilgileri ülkemize ve şehrimize aktarıyoruz. Teknolojiyi yakından takip edebilmek ve uygulayabilmek adına bu ikili görüşmelere, işletme ziyaretlerine ve özellikle de fuarlara büyük önem veren bir yapıya sahibiz” dedi.