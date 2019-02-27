0553 313 94 23

MTOSB Başkanı Tekli, Türk heyetiyle İtalya’da incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile birlikte İtalya’da incelemelerde bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:58
MTOSB Başkanı Tekli, Türk heyetiyle İtalya’da incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile birlikte İtalya’da incelemelerde bulundu.


TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve OSBÜK Yönetim Kurulundan oluşan heyet; İtalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak ve karşılıklı tecrübe paylaşımı ile yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla İtalya’ya inceleme ziyareti düzenledi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığındaki heyette, komisyon üyesi milletvekilleri ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, MTOSB Başkanı Sabri Tekli’nin de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri yer aldı.


Programda, Milano Valiliği, Türkiye’nin yurt dışı yatırımı olan ve Mersin’de de fabrikaları bulunan Şişecam grubunun Flat Glass Italy Fabrikası, Bergamo’da bulunan Teknoloji, Bilim ve Inovasyon Merkezi Technopark Kilometro Rosso, Milano Ticaret Odası, Assolombarda Confindustria Sanayi Odası, Turate Sanayi Bölgesinde F-35 uçak parçaları üreten AEREA Savunma Sanayi Fabrikası, Limbiate’de dünyada ilk 3’te yer alan cıvata, vida ve çeşitli mekanik bileşenlerin makinelerinin üretimini yapan SACMA Fabrikası ziyaret edildi.


Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz ev sahipliğinde ise İtalya’da yerleşik Türk iş insanları, Türk-İtalyan sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile görüşmeler yapıldı.


Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın da ziyaret edildiği programda, İtalyan Ticaret Ajansı (ICE) İtalya Temsilciler Meclisi Çevre, Bayındırlık ve Kamusal İşler Komisyonu, Yurtdışındaki İtalyan Şirketleri Topluluğu (SIMEST) ile İtalyan İhracat Kredi Kurumu (SACE) temsilcileri ile de çeşitli toplantılar gerçekleştirildi.


Yapılan görüşmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Tekli, “Bu tür görüşmeler ülkemiz ve kentimiz adına büyük önem taşıyor. Gittiğimiz yerlerde edindiğimiz bilgileri ülkemize ve şehrimize aktarıyoruz. Teknolojiyi yakından takip edebilmek ve uygulayabilmek adına bu ikili görüşmelere, işletme ziyaretlerine ve özellikle de fuarlara büyük önem veren bir yapıya sahibiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:58
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasımpaşa, tur peşinde
    1. Kasımpaşa, tur peşinde
    2. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    3. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    4. Avrupa borsaları
    5. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    6. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    7. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    8. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    9. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    10. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    11. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    12. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    13. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    14. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    15. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    16. "Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni..
    17. Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’ın..
    18. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan..
    19. Milano'nun yeni prensi Piatek
    20. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    21. Okul yolunda korkunç olay! 8 yaşındaki..
    22. FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası!
    23. Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na..
    24. Sınıf öğretmeni kitap kurdu..
    25. Sebzede fiyat artışı frenlendi!..
    26. Yeni askerlik süresi son dakika..
    27. FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle..
    28. Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı
    29. Sporcu genç ve çocuklarda beslenme
    30. Tellioğlu; “Halkımın menfaatleri için..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız