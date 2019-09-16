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MTB Cup yarışları sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya MTB Cup yarışları sona erdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:36
MTB Cup yarışları sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya MTB Cup yarışları sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya MTB Cup gerçekleştirilen son gün yarışları ve etkinlikleriyle sona erdi. ‘Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir’ sloganıyla düzenlenen organizasyona Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Asbaşkanı İrfan Çelik, Cumhurbaşkanlığı Himaye Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, sponsor temsilcileri ve çok sayıda sporsever katıldı. Başkan Yüce ve Vali Nayir elit erkekler kategorisinin startını verirken daha sonra dereceye giren sporculara madalyalarını, organizasyon sponsorlarının temsilcilerine plaket verdi.Ödül takdimi sonrası Başkan Yüce ve Vali Nayir dereceye giren sporcularla birlikte Afrika’da suya muhtaç ülkeler adına sembolik olarak kuyuya su döktüler.



Sporculara tebrik


Gerçekleşen yarışma sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Bugün burada bir nevi 2020 yılında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yapılacak olan Dağ Bisikleti Maraton Yarışları Dünya Şampiyonasının provasını gerçekleştirdik. Şehir olarak dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanıyor, gereken tüm hazırlıkları yapıyoruz. İnşallah 2020’de dünyanın gözü Sakarya’da olacak ve şehrimiz muhteşem ev sahipliğiyle bu büyük organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirecek. Ben 3 gün boyunca devam eden organizasyonlara katılan tüm sporculara ve sporseverlere teşekkür ediyor, derece elde eden sporcuları tebrik ediyorum” dedi.



Farkındalığı arttırıyoruz


Başkan Yüce sözlerinin devamında, “Büyükşehir Belediyesi olarak spora, özellikle bisiklet sporuna özel önem veriyoruz. Bisiklet yolları inşa ediyor, bisiklet kullanımını arttıracak farkındalık çalışmalarına imza atıyoruz. 30 kilometrelik bi sahib siklet yolu ağına iz. İnşallah program dahilinde bu rakamı 60’a çıkaracak ve yeni bisiklet yolları için gereken çalışmaları hayata geçireceğiz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, projelerimizle, hemşerilerimize de bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Bisiklet denildiğinde dünya çapında marka şehir olma hedefimize çok önem veriyoruz. 2020 Dağ Bisikleti Şampiyonası öncesi ‘Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlik şahsım ve şehrimiz için memnuniyet verici. Bu tarz etkinliklerin artması için çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.



Kıyasıya rekabet


Sakarya MTB Cup yarışlarına kadınlarda 14 ülke, 20 sporcu katılırken; erkeklerde ise 16 ülke 50 sporcu yarıştı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çevrilen pedallar büyük bir heyecana sahne oldu. Kadınlarda ilk sırayı Avusturyalı bisikleçi Lauger Stigger alırken; Guzel Akhmadullina 2, Miho İmai 3.’lüğün sahibi oldu. Erkeklerde ise kıyasıya bir mücadele yaşandı. Büyükşehir Belediyespor’un genç isimleri Halil İbrahim Doğan ile Oğuzhan Tiryaki’ninde pedal çevirdiği yarışlarda Martins Bulums kürsünün sahibi oldu. Ivan Flatov 2.’liği elde ederken; Martin Haring 3. sırada yarışları bitirdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:36
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