MSÜ sınavı ne zaman 2021? Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman?

2021 MSÜ sınavı askeri öğrenci adayları tarafından merak edilen ve sorgulanan detaylar belli oldu. İşte MSÜ 2021 sınav tarihi ve başvuru tarihleri...

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının başvuruları ise 27 Ocak- 23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sınavın geç başvuru günü ise 3 Mart 2021 olarak belirlendi.

MSÜ sınavı ne zaman 2021?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesince askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından MSÜ düzenlenecek olan 2021 MSÜ sınavına ilişkin tarihler de belli oldu. Buna göre, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021'de yapılacak.