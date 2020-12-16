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Aktüel MŞÜ Rektörü Fethi Ahmet Polat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

MŞÜ Rektörü Fethi Ahmet Polat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:50:44 -
MŞÜ Rektörü Fethi Ahmet Polat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, (MŞÜ), Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Polat, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Polat, yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme", haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından Polat, AA muhabirine değerlendirme yapan Polat, Anadolu Ajansının ülkenin en önemli haber kaynağı ve ajansı olduğunu söyledi.

Polat, "Aslında bu fotoğraflarla tarihi not düşüyoruz ve tarihi anları ölümsüzleştiriyoruz. Spor, haber ve günlük yaşamdan hepimizin çok önemli dersler çıkarabileceği enstantaneleri fotoğrafçı arkadaşlarımız ölümsüzleştiriyorlar. İnanılmaz güzellikteki fotoğraflarla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla onlar arasında tercih yapmak çok kolay değildi. İşin aslına bakılırsa yaptığımız bütün tercihler kendi hayatımıza dair mesajlar içeren fotoğraflar. Arkadaşlarımız sadece bir muhabir, bir fotoğrafçı, bir kameraman değil, aslında aynı zamanda birer sanatçı gibi bizlere bu eserleri sunmuşlar. Anadolu Ajansına başarılar diliyorum." diye konuştu.

-"Diyarbakır annelerinin orada cesaretle bulunması terör örgütüne vurulmuş en büyük darbe"

Yarışmada, fotoğraflar içerisinde hayatlarına dokunan fotoğrafların da bulunduğunu aktaran Polat, "Haber kategorisinde Diyarbakır annelerinin fotoğrafını beğendim. Diyarbakır anneleri, bana göre Türkiye'de terörün bitmesinde bugüne kadar yapılan en önemli çalışmalardan biridir. Diyarbakır annelerinin orada cesaretle bulunması terör örgütüne vurulmuş en büyük darbe. Aslında oradaki her karenin arkasında inanılmaz bir acı inanılmaz bir hikaye var. Bundan dolayı onu çok beğendim. Umarım beğendiklerimden bir veya birkaçı Türkiye'de sıralamaya girer." diye konuştu.

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