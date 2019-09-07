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MŞÜ ile CERN arasında iş birliği protokolü imzalandı

Muş Alparslan Üniversite ile Avrupa Birliği Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:09
MŞÜ ile CERN arasında iş birliği protokolü imzalandı

Muş Alparslan Üniversite ile Avrupa Birliği Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında iş birliği protokolü imzalandı.


MŞÜ’den yapılan açıklamaya göre, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve CERN Araştırma ve Yazılım Direktörü Eckhard Elsen’in yanı sıra RD51 İş Birliği Sözcüsü Leszek Ropelewski, Mali Sekreter Hans Taureg ve Muş Alparslan Üniversitesi Takım Lideri Dr. Yalçın Kalkan tarafından imzalanan protokol kapsamında üniversite birçok avantaj elde etmeyi hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın yoğun teşvik ve destekleri ile üniversite öğretim elemanlarından Dr. Yalçın Kalkan’ın organizatörlüğünde imzalanan protokol sayesinde MŞÜ, YÖK’ün “Üniversitelerin Uluslararasılasması” başlıklı strateji ve hedeflerine uygun bir adım atmış ve uluslararası bilimsel arenada geleceğe dönük kararlı planlarına bir yenisini eklemiş bulunuyor.



“İş birliği protokolü MŞÜ neler kazandıracak?”


Açıklamanın devamında ise, “Öncelikle teorik veya deneysel açıdan fizik, kimya, matematik, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, sağlık fiziği, makine mühendisliği gibi alanlarda araştırma altyapısı bulunan ve üniversitemiz bünyesinde çalışan akademisyenlerimiz ve lisansüstü öğrencilerimiz, RD51 İş Birliği kapsamında bulunan ve oldukça pahalı cihazları barındıran, gazlı radyasyon detektörleri geliştirme (GDD) laboratuvarı, EP-DT-EF Mikro-yapılı teknolojiler (MPT) laboratuvarı, EP-DT-EF ince film ve cam (TFG) laboratuvarı ve CERN bünyesindeki diğer araştırma ve geliştirme laboratuvarlarını ücretsiz ve sınırsız olarak kullanabilecekler. Ayrıca akademisyenlerimiz bu protokol ile iş birliğine üye diğer üniversitelerin akademisyenleri ile birlikte tamamen CERN bütçesinden karşılanabilecek ortak projeler hazırlayıp sunabilme imkânına kavuşacaklar. Altı aylık ve yıllık toplantılara, video konferans yöntemi ile katılabilecek, bilimin güncel gidişatını takip ederek bilimsel çalışmalarını doğru bir şekilde yönlendirme imkânı bulacaklar. Bu alanlarda araştırma yapan lisansüstü öğrencilerimiz, öğrenimlerinin bir kısmını CERN’de yapabilme imkânına sahip olabilecekler.”


Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, çalışmaları sebebiyle Dr. Yalçın Kalkan’ı yürekten kutladığını, benzer çalışmaları tüm akademisyenlerden beklediğini söyleyerek bu bilimsel alt yapıya ve kapasiteye sahip birçok akademisyenin Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olduğunun altını çizdi. CERN bünyesinde bir çalışma ofisinin üniversite adına tahsis edilmesini de hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Polat, bu konuda Dr. Yalçın Kalkan’a Üniversite olarak her türlü desteği vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:09
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