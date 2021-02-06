MSÜ başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ sınavı başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti kaç TL? MSÜ başvuru 2021 başvurusu hakkında detaylar...

MSÜ başvuruları için son gün ne zaman?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na her yıl öğrenci alımı yapan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 2021 yılı askeri öğrenci adaylık sınavı için başvuruları almaya başladı. Adaylar 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavlara başvurmaya devam ediyor.

MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2021-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapacaklardır.

Tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM sınav ücretleri her sene değişiyor. 2021 MSÜ sınavı ücreti bu sene 110 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.