MSÜ başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? MSÜ 2021 başvuru işlemleri

4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek MSÜ başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı için başvurular ÖSYM tarafından alınıyor. Adaylar işlemlerini 27 Ocak tarihinden itibaren MSÜ başvuru kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre yapıyorlar.

2021 Yılı MSÜ sınavı başvuru işlemleri ne zaman bitecek?

MSÜ sınavı 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından adaylar işlemlerini yapmaya başladılar. MSÜ başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak.

MSÜ başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

MSÜ başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

Sınava katılmak istenen adaylar bu yıl için geçerli olan 110 TL’lik başvuru ücretini Akbank’ın tüm şubeleri, Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, Finansbank’ın tüm şubeleriKuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri, Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) üzerinden ödeyebilecekler.

Ayrıca ÖSYM’nn kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden başvuru ücreti kolaylıkla ödenebilecek.