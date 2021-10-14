MSKÜ akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sonuçlar Üniversitemiz http://www.mu.edu.tr web adresinden açıklanacaktır. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 14.10.2021

SON BAŞVURU TARİHİ : 01.11.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 08.11.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18.11.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 25.11.2021

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