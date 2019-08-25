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MSKM 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçi ağırladı

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM), bugüne kadar 158 etkinliğe imza atarak, 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçiye kapılarını araladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:27
MSKM 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçi ağırladı

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM), bugüne kadar 158 etkinliğe imza atarak, 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçiye kapılarını araladı.


Mimar Sinan Kongre Merkezi(MSKM), kongreler, fuarlar, sergiler, turnuvalar, yarışmalar ve eğitim seminerleri ile Antalya’nın en çok tercih edilen etkinlik alanları arasında yer alıyor. 2016 yılında hizmete açılan Mimar Sinan Kongre Merkezi, bugüne kadar 158 etkinliğe imza attı. Açıldığı günden itibaren 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Mimar Sinan Kongre Merkezi, üniversiteler ve eğitim kurumları arasında da en çok tercih edilen etkinlik merkezi oldu.


Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, Kepez Kitap Fuarı, TUBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması, Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi, Satranç Turnuvası ve Üniversite Tercih Fuarları ise en çok ziyaretçi ağırlayan etkinlikler arasında yer aldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 10 gün süren Kepez Kitap Fuarı en uzun yapılan etkinlik oldu. 10 gün süren 1. Kepez Kitap Fuarını 380 bin kişi, 2. Kitap Fuarını ise 400 bin kişi ziyaret etti.


Sivil Toplum Kuruluşları’nın(STK) çalıştay, toplantı ve seminerler için en çok tercih ettiği Mimar Sinan Kongre Merkezi, 8 çalışma salonu, 1 çok amaçlı büyük salon olmak üzere toplamda 11 salon, 2 sergi ve 5 fuaye alanı ile her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını aralıyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi,’nin kapıları da isteyen tüm vatandaşlara gün içerisinde sonuna kadar açık tutuluyor. Kongre Merkezi’ndeki 8 çalışma odası da, isteyen vatandaşlar ya da öğrenciler tarafından da çalışma alanı olarak kullanılabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:27
  1. kitap
  2. sergi

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