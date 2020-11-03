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Aktüel MSGSÜ müzesinden tarihi eser çaldığı gerekçesiyle 2 güvenlik görevlisi yakalandı
Aktüel

MSGSÜ müzesinden tarihi eser çaldığı gerekçesiyle 2 güvenlik görevlisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:27:03 -
MSGSÜ müzesinden tarihi eser çaldığı gerekçesiyle 2 güvenlik görevlisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) müzesinden çaldıkları tarihi eser niteliğindeki 5 hat levhayı satamayıp geri getirdiği gerekçesiyle 2 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MSGSÜ müzesinden çalıntı kaydı olan 5 tarihi hat levhanın, üniversitede çalışan 2 özel güvenlik görevlisi tarafından "bir antikacıda gördükleri levhaları tanıyarak aldıklarını söyleyerek" yetkililere teslim edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında, güvenlik görevlileri Ömer G. ve Sergen K.'nin, hat levhaları müzeden çaldıkları, bir antikacıya 27 bin liraya sattıkları, antikacının levhaların üniversiteye ait olduğunu öğrenmesi üzerine levhaları geri vererek parasını aldığı ve güvenlik görevlilerine de kendilerini rektöre şikayet edeceğini söylediğini belirledi.

Antikacının söylemleri üzerine hat levhaları geri üniversiteye getirerek teslim eden güvenlik görevlileri yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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