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Gündem MSF'den açıklama geldi! İsrail göz göre göre sağlık personeline saldırdı: Şehitler var
Gündem

MSF'den açıklama geldi! İsrail göz göre göre sağlık personeline saldırdı: Şehitler var

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:47:00 - 2023-12-03 23:19:42

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan (MSF) yapılan açıklamada katil İsrail'in Gazze'de MSF klinik ve araçlarına saldırdığı doğrulandı.

Çok sayıda MSF çalışanı ve aile üyesi, 18 Kasım'da bombalı ve silahlı saldırıya uğradı. 20 Kasım'da da İsrail müdahalesi sırasında MSF misafirhanesi ve kliniği vuruldu.

Saldırı altındaki MSF çalışanları saldırıdan günler sonra 24 Kasım'da güneye doğru tahliye edilebildi.

MSF yetkilileri, saldırıların katil İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı.

MSF Türkiye ofisinden yapılan açıklamada, "18 Kasım 2023 tarihinde, MSF tahliye konvoyunun İsrail güçleri tarafından saldırıya uğraması sonucu MSF'de gönüllü olarak çalışan bir hemşire ve bir MSF çalışanının aile üyesi hayatını kaybetti." denildi.
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"MSF, bir ekip üyesinin ve bir aile üyesinin öldürülmesini mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamakta ve kederli ailelerine başsağlığı dilemektedir." ifadesi kullanılan açıklama, İsrail'in hesap vermesi gerekliliğine vurgu yapılarak şöyle devam etti:

MSF, İsrail makamlarından bir açıklama ve bu saldırıya ilişkin bağımsız bir soruşturma talep etmektedir.

20 ve 24 Kasım tarihlerinde Gazze'deki MSF binasında mahsur kalan MSF çalışanları, İsrail ağır askeri araçlarının müdahalesi sonucunda MSF araçlarının tahrip edildiğine ve MSF kliniğinin hasar gördüğüne tanık oldu. MSF araçları ve klinik, logomuzla açıkça tanımlanmıştı. İsrail bu tanımlamayı göre göre saldırdı.

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