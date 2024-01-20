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Gündem MSB'den 'Zeytin Dalı Harekatı' paylaşımı
Gündem

MSB'den 'Zeytin Dalı Harekatı' paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 13:56:00 -
MSB'den 'Zeytin Dalı Harekatı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Zeytin Dalı Harekatı’nın 6'ncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medyada paylaşım yapıldı.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu paramparça eden, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın 6’ncı yıl dönümünde; harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman personelini gönülden selamlıyoruz.

Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" denildi. 

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