MSB'den Türkiye ve Yunanistan görüşmelerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Karargahı'nda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılan toplantılara ilişkin açıklamada bulundu. MSB'den yapılan açıklamada Yunanistan ile "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan teknik toplantılara ilişkin açıklama yaptı.

'Genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020'de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır."

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı davranan Yunanistan'a karşı Türkiye'nin kararlı bir tutum sergilemesinin ardından Avrupa Birliği ve NATO devreye girmişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yapılan toplantıların olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." şeklinde konuşmuştu.