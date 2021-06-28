MSB'den tarihi paylaşım! İşte 2230 yıllık Türk Kara Kuvvetleri'nin ilkleri

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Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıldönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı, Komutanlığın 2230 yıllık serüveninde yaşanan ilklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “çift kavisli yaylar ilk kez Hunlar tarafından kullanılırken, Kara Kuvvetleri tarihinde filler ise ilk kez Gazne Ordusu tarafından kullanılmıştır.” denildi. Bakanlık, Türk tarihinde teşkilat ve emir komuta esasları belirlenmiş, disiplinli askerlerden oluşan ilk ordunun, M.Ö. 209 yılında Mete Han tarafından kurulduğunu anlattığı paylaşımda, “Türk Kara Kuvvetlerinin de temelini oluşturan bu ordunun tarih sahnesinde yaşadığı bazı ilkler şunlardır:

Kara Kuvvetleri tarihinde icra edilen ilk amfibi harekat, Türkiye Selçuklu Ordusunun 1227'deki Suğdak Seferidir. Kara Kuvvetleri tarihinde düzenli, talimli, tam zamanlı profesyonel ordu teşkilatının ilk örneği 1363 yılında kurulan Yeniçeri Ocağı'dır. Türk Ordusunda ilk Kara Havacılık Teşkilatlanması 1948 yılında "Topçu Tayyareciliği” adı altında Polatlı Topçu Okulu içerisinde yapılmıştır. Türk Kara Kuvvetleri ilk yurt dışı muharebe tecrübesini 1950-1953 yolunda vuku bulan Kore Savaşı'nda yaşamıştır. Türk Kara Kuvvetleri tarihinin ilk hava hücum harekatı da 20 Temmuz 1974 günü Bolu Komando Tugayı tarafından Kıbrıs'ta icra edilmiştir. Kara Kuvvetleri tarihinde top ilk kez Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul'un kuşatılmasında (1394-1402) kullanılmıştır. Kara Kuvvetlerinin ilk komando tugayı 7 Haziran 1965'te Ankara Güvercinlik'te kurulmuştur. Günümüzde 2'nci Komando Tugayı (Bolu olarak görevine devam etmektedir.) Türk Ordusunda dağlık alanlarda görev yapacak personeli profesyonel biçimde yetiştirebilmek adına yapılandırılan ilk eğitim birimi 1926 yılında Muğla'da kurulan Dağ Talimgahı'dur. 1927'de Isparta-Eğirdir'e taşınmıştır.Türk Kara Kuvvetleri tarihinin ilk hava indirme harekatı 20 Temmuz 1974 günü Kayseri Hava indirme Tugayı (Kayseri) tarafından Kıbrıs'ta icra edilmiştir. Kara Kuvvetlerinde ordular 1863 yıla kadar bulunduğu coğrafi bölgenin ismiyle anılmaktaydı. 1863 yılında ordulara numara verilmiştir ve bu gelenek günümüzde de devam etmektedir. Türk Kara Kuvvetlerinin ilk muharip tank birliği olan Tank Taburu 1934'te, Lüleburgaz'da Süvari Binbaşı Tahsin YAZICI (Tümgeneral) tarafından kurulmuştur. Kara Kuvvetlerinde piyadelerin tüfekle teçhiz edilmesi ilk kez 2. Murat zamanında (1421-1451) gerçekleşmiştir. Türk Ordusu modern anlamdaki komando eğitimiyle ilk kez 1949'da tanışmıştır. Dünyaca ünlü Amerikalı Yarbay D'Ellscu'nun Çankırı’da verdiği ilk komando kursu subaylar açısından oldukça zorlu geçmiş, 52 kursiyerden sadece 181 kursu başarıyla tamamlayabilmiştir. Kara Kuvvetlerinin ilk kadın subayı 1957 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan İnci Uysal'dır (Arcan).”