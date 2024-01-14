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Gündem MSB'den son dakika operasyon açıklaması!
Gündem

MSB'den son dakika operasyon açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-14 23:26:00 - 2024-01-14 23:40:13

PKK terör örgütüne Kuzey Irak'ta darbe üzerine darbe vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini ve teröristler tarafından mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 24 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 14 Ocak 2024 saat 22.00’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 24 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."
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