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Gündem MSB'den son dakika açıklaması: 1031 terörist öldürüldü
Gündem

MSB'den son dakika açıklaması: 1031 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı içerisinde 1031 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:30:00 -
MSB'den son dakika açıklaması: 1031 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3’ü büyük, 16’sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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Yorumlar

işiniz gücünüz algı

dabi dabi bizde inandık
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Beykozlu

Heh şöyle leşlerin fotoğraflarını paylaşınki bizde mutlu olalım
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