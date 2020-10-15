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Aktüel MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki:
Aktüel

MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki:

"Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:36:22 -
MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere saldırmasına tepki gösterdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarının tüm dünyaya duyurulmasından geri durulmayacağı vurgulandı.

Yerleşim yerlerini hedef alan, misket ve fosfor bombası kullanan Ermenistan ordusunun bugün de mezarlığa ziyarete giden sivilleri vurduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, saldırı sonrasında mezarlık ve çevresinde oluşan tahribatı gösteren fotoğraflara da yer verildi.

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