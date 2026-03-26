MSB’den kritik açıklamalar! Katar’daki kaza, Türkiye'nin Irak kararı ve Eurofighter anlaşması…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bildirisinde gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Açıklamalar şöyle:

21 Mart’ta, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin’e, ASELSAN teknisyenlerimiz Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can ile Katar Silahlı Kuvvetleri personeline bir kez daha Allah’tan rahmet; asil milletimize ve kardeş Katar halkına baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

İlk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın meydana geliş nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda kesinleşecektir.

Yine, 24 Mart’ta Doğubayazıt/Ağrı’da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ile Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir.

Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen operasyon, arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde;

- 2 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

- Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızda ise;

- Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere

107 şahıs yakalanmış, 950 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.524, engellenen kişi sayısı da 16 bin 929 olmuştur.

TÜRK ASKERİ IRAK'TAN ÇEKİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, “NATO Irak Misyonu”nun çekilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır.

İSRAİL

Ortadoğu’daki gelişmeler kapsamında;

ABD/İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve İsrail’in devam eden saldırganlığı Orta Doğu’daki barış ve istikrarı tehdit etmeye devam etmektedir.

Türkiye; tüm tarafların itidal göstermesi ve ihtilafların uluslararası hukuk temelinde, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki kararlı tutumunu sürdürmektedir.

Diğer yandan İsrail’in; Lübnan’da altyapı, sivil tesisler ve yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları, siviller üzerinde ağır sonuçlar doğurmakta olup uluslararası insancıl hukukun ihlali niteliği taşımakta; Litani Nehri güneyine yaptığı kara harekâtı ve nehir üzerindeki köprüleri imha etmesi, önümüzdeki dönemde Lübnan’a yönelik yürüteceği işgal politikasını da göstermektedir.

Ayrıca İsrail’in, Suriye’nin güneyinde sürdürdüğü faaliyetler, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte; Batı Şeria’da artan yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve şiddet olayları bölgedeki kırılganlığı daha da artırmaktadır. Kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin temel haklarının korunması elzemdir.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumu, bölgede artan ihlallerin önlenmesi ve uluslararası hukukun etkin şekilde uygulanması için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

18 Mart’ta, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı,

19 Mart’ta, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında telefon görüşmeleri gerçekleştiren Sayın Bakanımız,

Aynı gün (19 Mart), Komuta Kademesiyle Hatay’a giderek çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmuş, Ramazan ayının son iftarını kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle yapmıştır.

20 Mart’ta, Hatay’da vatandaşlarımızla bayramlaşan Sayın Bakanımız, müteakiben İskenderun’a geçerek Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş ve Bahriyelilerle bayramlaşmıştır. 2’nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin de yer aldığı bayramlaşmada Sayın Bakanımızla telefonda görüşen Sayın Cumhurbaşkanımız da Mehmetçiklerimizin bayramını tebrik etmiştir.

Sayın Bakanımız 23 Mart’ta;

- Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri için Ankara’da düzenlenen cenaze törenine Komuta Kademesi ile katılmış,

- Şehitlerimizin aziz naaşlarının ülkemize getirilmesine refakat eden Katar’ın Ankara Büyükelçisi, Uluslararası Askerî İş Birliği Otoritesi Başkanı ile Askerî Ataşesini kabul etmiş,

- BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Bakanlığımızda bir araya gelmiştir.

24 Mart’ta Birleşik Krallık Savunma Bakanı’nın resmî davetlisi olarak İngiltere’ye giden Sayın Bakanımız, mevkidaşıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzalamıştır.

- Sayın Genelkurmay Başkanımız 23 Mart’ta, aziz şehitlerimizin naaşlarının ülkemize getirilmesine refakat eden Katar heyeti ile görüşmüş,

- 24 Mart’ta, söz konusu kazada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen uğurlama törenine katılmıştır.

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, 22-24 Mart tarihleri arasında Roma/İtalya'da düzenlenen “14’üncü Afrika Kara Kuvvetleri Komutanları Zirvesi”ne katılmış, çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirmiştir.

Diğer yandan, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında; Yunanistan Donanma Komutanı’nın, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Gölcük/Kocaeli’de Donanma Komutanımızı ziyaret etmesi planlanmaktadır.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ/ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her şartta göreve hazır olma anlayışıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

Bugün (26 Mart) başlayan ve Sarıkamış/Kars’ta icra edilen Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik-2026 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı 1 Nisan’da tamamlanacaktır.

- 29 Mart-10 Nisan tarihleri arasında Isparta ve Ankara’da Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet (Cinnah-13),

- 2-22 Nisan tarihleri arasında Kars’ta Türkiye ve Azerbaycan arasında Haydar Aliyev Fiilî Atışlı Müşterek Tabur Görev Kuvveti tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.

Kuzey Avrupa konuşlanması çerçevesinde; 60 günlük görev süresince 5 tatbikat,

4 ülkeye 5 liman ziyareti, 2 ülke ile ikili eğitim ve 1 Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti icra eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimizin dönüş seyri 24 Mart’ta tamamlanmıştır.

Ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubunun 9’uncu aktivasyon faaliyeti TCG Ütğm.Arif Ekmekçi, TCG Ayvalık gemilerimiz ile Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Gikulesku’nun katılımıyla 24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Karadeniz’de icra edilmektedir.

23 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Romanya’da gerçekleştirilen Sea Shield Deniz Harekâtı Davet Tatbikatı’na katılan Görev Grubu unsurlarımız; 28-29 Mart’ta Köstence/Romanya’ya liman ziyareti yapacaktır.

NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında 24-29 Mart tarihleri arasında;

- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Elbe ile,

- Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Oriku tarafından İzmir’e liman ziyaretleri yapılmakta,

- Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi kapsamında, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Mersin’e liman ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

TCG Gaziantep, TCG Bayraktar, TCG Bartın ve TCG Yzb.Güngör Durmuş gemilerimiz; Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında dün (25 Mart) Doğu Akdeniz’den başladığı Somali intikaline devam etmektedir.

Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantıları kapsamında;

- 24 Mart’ta Brezilya’da başlayan Türkiye-Brezilya toplantısı 28 Mart’ta tamamlanacak,

- Türkiye-İtalya toplantısı ise 1-2 Nisan’da ülkemizde icra edilecektir.

“Balkan Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri” kapsamında bugün (26 Mart) Edirne’de,

- 3 adet F-16 uçağımız tarafından Muharip Uçak Geçişi yapılmakta,

- Mehteran Birlik Komutanlığımızca konser icra edilmektedir.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve caydırıcı yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yerli ve millî savunma sanayii imkânlarıyla kararlılıkla sürdürülmektedir.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca;

- Bir Orta Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-1 Bataryası daha envantere alınmış,

- Muhtelif miktarda Aksungur İHA ile CATS Elektro-Optik/Kızılötesi Kamera Sistemi’nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Diğer yandan, hafta içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE); havacılık, uzay ve savunma alanlarında küresel kalite yapılanmasının önemli oluşumlarından biri olan Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) Europe üyeliğine kabul edilmiştir.

Söz konusu üyelik ile uluslararası havacılık, uzay ve savunma ekosistemi içerisindeki konumunu güçlendiren şirketimiz, sektörün önde gelen küresel paydaşları ile birlikte kalite standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayan kuruluşlar arasında yerini almıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir.

- 2026 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 25 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek,

- 2026 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında, 26-27 Mart’ta Gaziantep (İpek Yolu Kariyer Fuarı), 30-31 Mart’ta Adana’daki (Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı) fuarlara katılım sağlanacaktır.

Sonuç itibarıyla değişen güvenlik ortamının gerektirdiği yüksek hazırlık seviyesi, yerli ve millî savunma sanayimizin sağladığı imkânlar ve nitelikli personelimizin üstün gayretleriyle Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir.

EUROFIGHTER TEKNİK VE LOJİSTİK DESTEK SÖZLEŞMESİ

Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşme 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer tarafından imzalanmıştı.

Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Sayın John Healey tarafından dün Londra’da Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme; pilot ve öğretmen pilot, uçak bakım teknisyeni, elektronik harp ve sistem yöneticisi eğitimleri ile yedek parça, simülatörler, test ekipmanları ve yer destek cihazlarını kapsamaktadır.

Üretici firma tarafından ayrıca, uçakların hizmete girmesinden itibaren ilk üç yıllık süre boyunca teknik destek hizmetleri sağlanacaktır.

ORDU SAHİLİNDE BULUNAN İNSANSIZ DENİZ ARACA (İDA)

21 Mart 2026’da Ordu’nun Ünye ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu akıntıyla kıyıya sürüklendiği değerlendirilen ABD menşeli bir İnsansız Deniz Aracı (İDA), SAS Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde imha edilmiştir.

Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşta yoğun olarak kullanılan İDA ve İHA’ların kontrolünü kaybetmesi veya hareket kabiliyetini yitirmesi sonucu Karadeniz’de oluşturduğu riskler yakından takip edilmektedir. Bu durum, deniz güvenliği açısından dikkat ve tedbir gerektirmektedir.

Bu kapsamda, denizde faaliyet gösteren, başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın azami dikkat göstermesi önem arz etmektedir.

Şüpheli bir cisim veya sahile vurmuş bir İDA/İHA tespit edilmesi halinde, kesinlikle müdahale edilmemeli ve vakit kaybetmeden güvenlik birimlerimize bilgi verilmelidir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar, Karadeniz’de deniz yetki alanlarımızın korunması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre keşif, gözetleme ve karakol faaliyetlerine devam etmektedir.

Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda muhataplarımızla görüşülmekte ve gerekli uyarılar yapılmaktadır.

KATAR'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTER

Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopter ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yürütülen inceleme sonucunda belirlenecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, üretilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sahada performanslarını deneme, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini yurtiçi ve yurtdışında mühendis ve teknisyenlerimizle omuz omuza birlikte yapmaktadır. Bu durum dünyanın hiçbir ülkesinde örneği olmayan ve yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayan bir uygulamadır.

KATAR'DAKİ UNSURLARIMIZIN EMNİYETİ

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve orada görev yapan personelimizin güvenliği, mevcut bölgesel gelişmeler ve artan güvenlik hassasiyeti gözetilerek, Katar makamları ile tam bir eşgüdüm içerisinde alınan ilave tedbirlerle en üst düzeyde sağlanmaktadır. Şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır.

KURULMASI PLANLANAN NATO ÇOK ULUSLU KOLORDU KARARGÂHI

Bakanlığımız tarafından, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024 yılında NATO’ya beyan edilmiştir.

Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargâhın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6’ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, millî çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır.

Karargâhın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargahın Onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır.

Bahse konu Kolordu Karargâhının görevi, Bölgesel Planlar kapsamında, kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemektir.

Öte yandan, tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı Müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çok Uluslu Kolordu Karargâhının bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır.