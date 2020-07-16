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Aktüel

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:03:58 -
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabında yer verilen fotoğraflara, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tarihi fotoğraflar" notu düşüldü.

Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu 4 kare yer alıyor.

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