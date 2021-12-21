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Gündem MSB'den 'Kanlı Noel' paylaşımı
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MSB'den 'Kanlı Noel' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), birçok Kıbrıs Türkü’nün Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edildiği Kanlı Noel'in yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 16:30:00 -
MSB'den 'Kanlı Noel' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kanlı Noel olarak bilinen, birçok Kıbrıs Türkü’nün Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edildiği elim hadisenin yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda, "Barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Kanlı Noel’in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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