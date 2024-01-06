MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon! 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatı sonucu 15 hedefin imha edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedefleri düzenlenen hava harekâtları ile güçlü şekilde vuruldu." denildi.

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.