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Gündem MSB'den flaş son dakika açıklaması! Bunu beklemiyorlardı
Gündem

MSB'den flaş son dakika açıklaması! Bunu beklemiyorlardı

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında düzenlenen terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:42:00 -
MSB'den flaş son dakika açıklaması! Bunu beklemiyorlardı

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildiğini, 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hudutlardan son bir ayda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 24'ü FETÖ mensubu 5753 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır" denildi.

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