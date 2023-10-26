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Gündem MSB'den flaş Gazze açıklaması
Gündem

MSB'den flaş Gazze açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-26 12:20:00 - 2023-10-26 13:11:33
MSB'den flaş Gazze açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze hakkında açıklamalarda bulundu...

Millî Savunma Bakanlığında Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamaların satırbaşları:

- MSB: "Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz."

- “(Gazze’ye insani yardım) Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim’de beş adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır’a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır.”

- “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 715’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 58’e ulaştı.”
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- “Suriye’de yıl içerisinde gerçekleştirilen 417 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 26’sı son bir haftada olmak üzere bin 298 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

- "Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek."

- “(İsrail-Filistin meselesi) Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak ateşkes ve barışa giden, akan kanan durması için çabalarımız devam etmektedir.”

- “İsrail sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için hemen bir insani koridor oluşturulmalıdır. İhtiyaç maddelerinin girişine, yaralıların çıkışına, tahditsiz izin verilmelidir.”

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Yorumlar

Gültekin

İSRAİL İÇİN YAPILAN HANGİ UYARUYI TAKIYOR DA HALA AÇIKLAMALAR VEYA UYARILARA DEVAM EDİYORUZ, TÜRK DEVLETİ OLARAK ÖNDERLİK YAPIP DA DÜNYADAKİ 57 İSLAM ÜLKELERİYLE BİRLİKTE İSRAİL DEVLETİ İLE BÜTÜN İLİŞKİLERİ SONLANDIRABİLİYORMUYUZ? İLLEDE SAVAŞALIM DEMİYORUZ, EKONOMİ SAVAŞIN ÖNDERLİĞİNİ CESARETİ OLAN BAŞLATSIN.

Abdullah

Boş açıklama ... Gazze düşecek.
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