MSB'den flaş Gazze açıklaması

Millî Savunma Bakanlığında Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamaların satırbaşları:

- MSB: "Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz."

- “(Gazze’ye insani yardım) Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim’de beş adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır’a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır.”

- “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 715’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 58’e ulaştı.”

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- “Suriye’de yıl içerisinde gerçekleştirilen 417 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 26’sı son bir haftada olmak üzere bin 298 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

- "Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek."

- “(İsrail-Filistin meselesi) Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak ateşkes ve barışa giden, akan kanan durması için çabalarımız devam etmektedir.”

- “İsrail sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için hemen bir insani koridor oluşturulmalıdır. İhtiyaç maddelerinin girişine, yaralıların çıkışına, tahditsiz izin verilmelidir.”