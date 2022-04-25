MSB’den dikkat çeken 1915 olayları paylaşımı!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1915 olaylarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1915 olaylarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Fotoğraflı paylaşımda, “1915’te Ermenilerin katlettiği Türkleri rahmetle anıyoruz.” ifadeleri kullanılırken fotoğrafta ise, “1915 yılına ilişkin ulusal ve yabancı arşivler incelendiğinde Ermenilerin yaşlı, kadın, çocuk demeden binlerce Türk'ü vahşice katlettiği görülecektir. Gerçekler ortadayken milletimize soykırım iftirası atmaya çalışanları şiddetle kiniyor, Ermeni teröristler tarafından katledilen Türkleri saygı ve rahmetle anıyoruz” denildi.